Centrosinistra quasi nessuno vuole le primarie e si cerca ancora il candidato dell' unità

Da reggiotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme. I partiti sono divisi e nessuno sembra disposto a spingere per le primarie. Si cerca ancora un candidato che unisca tutti, ma al momento nulla di concreto si muove. La campagna elettorale si avvicina e il quadro rimane incerto.

Il tavolo del polo progressista ha perso qualche pezzo e appare arenato: tra cambi di partito e candidature indipendenti, tutto si dovrà decidere entro febbraio Tutto può ancora succedere, ma di fatto nulla accade. Acque fermissime nel tavolo del centrosinistra reggino che non riesce a trovare la quadra per il progetto delle elezioni comunali. Ed è questa - l'accordo sul nome approvato dal tavolo - la vera missione del csx, possibile o impossibile a seconda da dove la si guardi. L'alternativa primarie è ormai chiaro che incontra il favore di pochi, che con il passare del tempo potrebbero diventare ancora meno.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

