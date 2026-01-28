Centrosinistra quasi nessuno vuole le primarie e si cerca ancora il candidato dell' unità

Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme. I partiti sono divisi e nessuno sembra disposto a spingere per le primarie. Si cerca ancora un candidato che unisca tutti, ma al momento nulla di concreto si muove. La campagna elettorale si avvicina e il quadro rimane incerto.

Il tavolo del polo progressista ha perso qualche pezzo e appare arenato: tra cambi di partito e candidature indipendenti, tutto si dovrà decidere entro febbraio Tutto può ancora succedere, ma di fatto nulla accade. Acque fermissime nel tavolo del centrosinistra reggino che non riesce a trovare la quadra per il progetto delle elezioni comunali. Ed è questa - l'accordo sul nome approvato dal tavolo - la vera missione del csx, possibile o impossibile a seconda da dove la si guardi. L'alternativa primarie è ormai chiaro che incontra il favore di pochi, che con il passare del tempo potrebbero diventare ancora meno.

Il centrosinistra si sta confrontando sulla scelta del candidato sindaco unico, ma resta da definire il metodo, tra tavolo di consultazione e primarie.

Alle primarie di Senigallia, Romano si è aggiudicato la candidatura del centrosinistra per le prossime elezioni comunali.

