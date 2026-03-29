Ha appena compiuto settant'anni uno dei memorabili film di Alfred Hitchcock: Caccia al ladro. Non esattamente uno dei thriller drammatici che hanno reso celebre il regista britannico, ma più una raffinata commedia a tinte rosa e gialle. Ha da poco celebrato il proprio settantesimo anniversario un film amato da tutti gli appassionati della Golden Age del cinema hollywoodiano. Caccia al ladro, pellicola diretta da Alfred Hitchcock con due protagonisti d'eccezione come Cary Grant e Grace Kelly, non è il classico thriller secondo lo stile cui il regista britannico ha abituato il pubblico nel corso della propria carriera (in particolare nel periodo americano), ma più un giallo dalle sfumature rosa, dato il perfetto equilibrio tra l'intrigo che dà avvio al film e i sentimenti che lo animano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caccia al ladro: fascino ed eleganza griffati Hitchcock

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