Salerno nuovo furto al chiosco dei giardini Mariele Ventre | è caccia al ladro

A Salerno si è verificato un nuovo furto al chiosco situato nei giardini Mariele Ventre, nella zona di Pastena. La polizia sta indagando sull'episodio, che si aggiunge a una serie di furti avvenuti nella stessa area. Nessuna persona è stata ancora fermata. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo prove e testimonianze per identificare il responsabile.

Ancora un furto ai danni del chiosco dei giardini Mariele Ventre a Pastena, nella zona orientale di Salerno. Ignoti, probabilmente lo stesso uomo già autore di un precedente colpo, hanno divelto una porta e rotto un vetro, portando via circa 80 euro dalla cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno, che stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’identità del responsabile, ritenuto un tossicodipendente già noto per altri episodi ai danni di attività commerciali della zona. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, nuovo furto al chiosco dei giardini "Mariele Ventre": è caccia al ladro Articoli correlati Furto notturno in un centro estetico a Salerno: è caccia al ladroSul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso ed avviare le indagini E' ancora allarme furti a... Leggi anche: Trofeo ’Mariele Ventre’. In seicento al palasport Aggiornamenti e notizie su Mariele Ventre Argomenti discussi: GIARDINI MARIELE VENTRE, ENNESIMO FURTO –; RISSA NEL PARCHEGGIO RUGGI: FERITO VIGILANTE –.