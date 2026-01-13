Treni circolazione tornata regolare dalle 14,30

La circolazione ferroviaria è tornata alla normalità dalle 14:30. Tuttavia, alcuni treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi fino a 150 minuti. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

La circolazione è tornata regolare. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi fino a 150 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. E' quanto comunica Trenitalia.

Treno fermo su linea Alta Velocità, fino a 70 minuti di ritardo - Firenze, a causa di un treno fermo in provincia di Arezzo, in prossimità del Valdarno, per un inconveniente tecnico. lanazione.it

Circolazione treni torna regolare dopo ore sulla Pescara-Bari: “Cavi elettrici hanno colpito il Frecciarossa” - Secondo la testimonianza di un passeggero, i ritardi sarebbero stati causati da cavi elettrici che hanno colpito un Frecciarossa nel ... fanpage.it

Lavori Tav, tra il 16 e 17 gennaio circolazione dei treni sospesa tra Verona e Vicenza - facebook.com facebook

Circolazione dei treni bloccata su dieci binari della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si apprende, lo stop è scattato a causa di fumo che fuoriesce da un pozzetto probabilmente per un principio di incendio di un cavo elettrico, tra il binario 18 e 19. x.com

