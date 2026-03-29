Buon compleanno Terence Hill Sebastiano Siviglia John Major…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità pubbliche. Tra queste ci sono attori, ex politici e scrittori, come un attore noto per il suo ruolo nel cinema italiano, un ex primo ministro britannico, e varie attrici e scrittrici italiane. Vengono ricordati anche ex politici e figure pubbliche di rilievo, tutte nate in date diverse. La giornata include inoltre altri protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura.

Buon compleanno Terence Hill, Elena Sofia Ricci, Paola Binetti, John Major, Renzo Garlaschelli, Christopher Lambert, Pietro Salini, Consiglia Licciardi, Sergio Lo Giudice, Antonio Placido, Ileana Argentin, Alberto di Chiara, Sabrina Impacciatore, Rui Costa, Sebastiano Siviglia, Fabrizio Corona, Paolo Roversi, Fabio Borini. Oggi 29 marzo compiono gli anni: Alberto Benzoni, giornalista, storico, politico; Giorgio Griffa, pittore; Eugenio Santoro, medico, chirurgo; Terence Hill (Mario Girotti), attore, regista, sceneggiatore; Marino Maglietta, accademico; Vito Tongiani, pittore, scultore; Gilberto Bonalumi, politico, giornalista. Inoltre,. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Terence Hill, Sebastiano Siviglia, John Major… Articoli correlati Buon compleanno Sebastiano Fusco, Giuliano Santus, Tommaso Giora, Alberto Paloschi, Cristiano Maria Fantauzzi, Emanuele Fiorilli, Stefania Pezzopane, Bruno Voglino, Jack La Cayenne, Scilla Gabel, Giovanni... Buon compleanno Marilù Tolo, Kate Moss, John Carpenter…Buon compleanno Marilù Tolo, Kate Moss, Kabir Bedi, Carlo Maria Viganò, John Carpenter, Antonio Leone, Anna Margherita Miotto, Andrea Riccardi,... Contenuti e approfondimenti su Terence Hill Discussioni sull' argomento Buon compleanno Terence Hill, Sebastiano Siviglia, John Major…; Ascolti tv 21 marzo, Canzonissima sfida Amici di Maria De Filippi. #AccaddeOggi: 29 marzo, buon compleanno Terence HillTanti auguri a Terence Hill, che oggi compie 85 anni. L'attore, al secolo Mario Girotti, è nato a Venezia il 29 marzo 1939 da padre chimico, Girolamo, e madre tedesca, Hildegard Thieme. Dopo ... unionesarda.it Da Trinità a Don Matteo, Terence Hill compie 70 anniStrana la vita, se la mano destra del diavolo oggi dice messa. O magari no, perché quegli azzurri, e quella pelle bruciata dal sole, sporca di polvere, sudata, graffiata, non hanno mai nascosto niente ... unionesarda.it Nati il 29 marzo Elena Sofia Ricci 64 Terence Hill 87 Sabrina Impacciatore 58 Brendan Gleeson 71 Christopher Lambert 69 Antonino Iuorio 63 Michel Hazanavicius 59 Paolo Buonvino 58 Annabella Sciorra 66 Michael Winterbottom 65 Elle Macpherson 62 Cl - facebook.com facebook