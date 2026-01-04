Buon compleanno Sebastiano Fusco Giuliano Santus Tommaso Giora

Oggi, 4 gennaio, celebriamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui giornalisti, artisti, esploratori e sportivi. Tra loro: Sebastiano Fusco, Giuliano Santus, Tommaso Giora, Cristiano Fantauzzi e altri professionisti che hanno contribuito in vari settori. Auguri di buon compleanno a tutti coloro che oggi festeggiano il loro giorno speciale, con l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni e successi.

, Alberto Paloschi, Cristiano Maria Fantauzzi, Emanuele Fiorilli, Stefania Pezzopane, Bruno Voglino, Jack La Cayenne, Scilla Gabel, Giovanni Pellegrino, Aldo Spinelli, Giovanni Cobolli Gigli, Bob Morse, Mimmo Calopresti, Fabrizio Bentivoglio, Paolo Rossi, Julian Sands, Vincenzo Gibiino, Roberto Speranza, Carlotta Tesconi, Paolo Frascatore. Oggi 4 gennaio compiono gli anni: Sebastiano Fusco, giornalista, divulgatore scientifico, saggista; Giuliano Santus, giornalista; Tommaso Giora, esploratore; Cristiano Maria Fantauzzi, giornalista; Emanuele Fiorilli, giornalista; Arturo Morelli, ex calciatore;  Bruno Voglino, autore tv; Mario Ambrosino, scenografo, attore; Jack La Cayenne (Alberto Longoni), attore, ballerino.

