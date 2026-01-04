Buon compleanno Sebastiano Fusco Giuliano Santus Tommaso Giora

Oggi, 4 gennaio, celebriamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui giornalisti, artisti, esploratori e sportivi. Tra loro: Sebastiano Fusco, Giuliano Santus, Tommaso Giora, Cristiano Fantauzzi e altri professionisti che hanno contribuito in vari settori. Auguri di buon compleanno a tutti coloro che oggi festeggiano il loro giorno speciale, con l’augurio di un anno ricco di soddisfazioni e successi.

