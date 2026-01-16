Buon compleanno Marilù Tolo Kate Moss John Carpenter…

Oggi ricordiamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui Marilù Tolo, Kate Moss, John Carpenter e altri. È un’occasione per riflettere sulla loro influenza nei rispettivi ambiti, dalla cultura al cinema, dalla moda alla politica. Auguri a tutti coloro che condividono questa data di nascita, celebrando il loro contributo e il loro percorso di vita.

