Buon compleanno Marilù Tolo Kate Moss John Carpenter…
Oggi ricordiamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui Marilù Tolo, Kate Moss, John Carpenter e altri. È un’occasione per riflettere sulla loro influenza nei rispettivi ambiti, dalla cultura al cinema, dalla moda alla politica. Auguri a tutti coloro che condividono questa data di nascita, celebrando il loro contributo e il loro percorso di vita.
Buon compleanno Marilù Tolo, Kate Moss, Kabir Bedi, Carlo Maria Viganò, John Carpenter, Antonio Leone, Anna Margherita Miotto, Andrea Riccardi, Giovanni Vavassori, Vincenzo Maria Vita, Gianclaudio Bressa, Domenico Morfeo, Francesca Deidda.. Oggi 16 gennaio compiono gli anni: Adriano Manzino, ex calciatore Novara; Elia Greco, ex calciatore Napoli, allenatore; Angela (Angela Denia Tarenzi), cantante, paroliera, attrice; Giorgio Tinazzi, giornalista; Aldo Romano, batterista; Carlo Maria Viganò, arcivescovo; Mario Giordana, arcivescovo; Domenico Fontana, ex calciatore Vicenza. Inoltre, compiono gli anni: Marilù Tolo, attrice; Francesco Caraccio, artista, pittore, scultore; Kabir Bedi, attore; John Carpenter, regista, sceneggiatore, compositore; Giorgio Demetrio Gallaro, vescovo; Gianni Giuliano, attore, doppiatore; Antonio Leone, politico; Anna Margherita Miotto, politica; Marco Coira, militare; Andrea Riccardi, politico, storico; William Raffaeli, medico; Tamara Blazina, politica; Roberto Ferraris, tiratore; Piercarlo Ghinzani, pilota auto; Giovanni Vavassori, ex calciatore Atalanta, Napoli, Cagliari, allenatore; Vincenzo Maria Vita, giornalista, politico; Leonardo Acori, ex calciatore, allenatore; Enrico Nicolini, ex calciatore Ascoli, Catanzaro, Bologna, allenatore, conduttore tv. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
