I BTS hanno pubblicato il nuovo album intitolato “Arirang” e hanno già in programma diverse attività. La band ha ottenuto una vittoria con il brano “Golden”, che fa parte della colonna sonora del film d’animazione “Kpop Demon Hunters”. La loro agenda comprende concerti, interviste e promozioni legate all’uscita dell’album.

La vittoria di Golden, brano tratto dalla colonna sonora del film d’animazione Kpop Demon Hunters, agli Oscar 2026 è stata l’ennesima conferma di qualcosa che già sapevamo: il k-pop, un tempo genere di nicchia in Occidente, riservato alla Corea del Sud e alle nazioni limitrofe, è ormai un vero fenomeno globale. A renderlo ancora più famoso da questa parte del mondo, negli ultimi anni, sono stati soprattutto i BTS, gruppo formatosi a Seoul, che hanno conquistato il pubblico internazionale con il singolo Dynamite (2020) e alcune collaborazioni, come quella con i Coldplay sulle note di My Universe. Nel 2022, i Bangtan Boys si erano presi una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I BTS sono tornati con l’album “Arirang” (e la loro agenda è già pienissima)

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Messaggio dall'album ARIRANG ROOTED IN KOREA VER. Suga «Ciao, sono #Sugar. Questo è il nostro primo album completo dopo 4 anni. Volevo ringraziare tutti gli ARMY che ci hanno aspettato per così tanto tempo. Grazie mille, ARMY! Lavorando a quest facebook