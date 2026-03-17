Jane Fonda ha espresso il suo disappunto riguardo all'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford, dichiarando di sentirsi offesa. La questione ha attirato l'attenzione dei media, creando una discussione tra le parti coinvolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o ulteriori commenti da parte di Streisand o Redford. La vicenda è ora al centro dell'attenzione pubblica.

L'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford non è piaciuto a Jane Fonda che si è lamentata perché "lei ha fatto più film in sua compagnia" e avrebbe avuto piacere ad essere lei la protagonista di quel momento Durante la cerimonia degliOscarè stato ricordatoRobert RedforddaBarbra Streisandche si è emozionata nel commemorare il suo amicodefunto lo scorso 16 settembre. Ma sembrerebbe che questa sorpresa non sia piaciuta aJane Fonda, amica di Redford, che ha ritenuto quel momento inopportuno: secondo lei non spettava alla collega commemorarlo. Barbra Streisand e Robert Redford hanno recitato insieme inCome eravamo, l’attrice è salita sul palco degli Oscar ed ha ricordato il suo amico, intonando, alla fine, la colonna sonora del film. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Robert Redford, Jane Fonda offesa contro Barbra Streisand

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