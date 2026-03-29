Durante un concerto a Minneapolis, un artista ha criticato l’ex presidente degli Stati Uniti, dichiarando che non ha avuto la decenza di indagare sugli omicidi di due persone. Nel corso del discorso, ha anche riferito che le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade della città, aggiungendo che le autorità hanno scelto la città sbagliata.

“Le truppe federali hanno portato morte e terrore nelle strade di Minneapolis. Hanno scelto la città sbagliata. La forza e la solidarietà del popolo di Minneapolis e del Minnesota sono state d’ispirazione per l’intero Paese. La vostra forza e il vostro impegno ci hanno dimostrato che questa è ancora l’America”. Lo ha detto Bruce Springsteen, sul palco, aprendo la manifestazione No Kings a Minneapolis, davanti a migliaia di persone. Il cantautore ha cantato Street of Minneapolis, la canzone scritta dopo gli omicidi da parte dell’Ice di Renee Good e Alex Pretti: “Per coloro che hanno dato la vita, Renee Good, madre di tre figli, brutalmente assassinata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruce Springsteen al No Kings di Minneapolis attacca Trump: “Non ha avuto nemmeno la decenza di indagare sugli omicidi di Good e Pretti”

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