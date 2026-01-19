Renee Good uccisa per aver esercitato il diritto di protestare L’ICE deve levare le tende da Minneapolis | Bruce Springsteen furioso con Donald Trump

Durante un evento di beneficenza a Red Bank, Bruce Springsteen ha espresso il suo disappunto nei confronti dell’amministrazione Trump, sottolineando la tragica morte di Renee Good, uccisa per aver esercitato il diritto di protestare. Springsteen ha anche chiesto all’ICE di lasciare Minneapolis, evidenziando le conseguenze delle politiche migratorie. Le sue parole intendono sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di diritti civili e giustizia sociale.

Bruce Springsteen mentre era ospite ospite all’evento di beneficenza per malati di Parkinson Light of the Dayal Count Basie Theater a Red Bank, nel New Jersey, il 17 gennaio, ha criticato duramente l’amministrazione Trump. Nel mirino il dispiegamento dell’Ice a Minneapolis e per l’uccisione di Renee Good, alla quale ha dedicato durante lo spettacolo la sua canzone “The Promised Land”, scritta nel 1978. “Ho scritto questa canzone come un’ode al senso di possibilità americano, per il Paese meraviglioso ma imperfetto che siamo e per il Paese che possiamo diventare. -. ha detto il Boss – Viviamo in tempi incredibilmente critici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bruce Springsteen contro Trump: «Negli Usa i cittadini rischiano di essere assassinati se esercitano il diritto a protestare. L’ICE usa metodi da Gestapo»

Come è morta Renee Good. Le manifestazioni a Minneapolis: «Uccisa dall’Ice»

Renee Nicole Good, 37 anni, è morta durante un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis, condotta dall’agente dell’Ice Jonathan E. La vicenda ha suscitato proteste e discussioni sulla gestione delle operazioni di immigrazione negli Stati Uniti. Questa tragedia evidenzia le tensioni legate alle pratiche di controllo e alle conseguenze per le persone coinvolte.

