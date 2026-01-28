Bruce Springsteen attacca di nuovo Trump | A Minneapolis terrore di Stato

Bruce Springsteen torna a criticare Donald Trump. Questa volta, il cantante si è espresso duramente dopo quanto accaduto a Minneapolis, dove due attivisti sono stati uccisi dalla Immigration Customs and Enforcement. Springsteen non ha paura di schierarsi e ha definito quella situazione un vero “terrore di Stato”. La sua voce si aggiunge a quella di molti che contestano le politiche dure del presidente americano.

E' uno dei pochi che non ha mai avuto paura di schierarsi, neanche nei momenti più tesi. Anche questa volta, dopo i due attivisti uccisi a Minneapolis dall' Immigration Custom and Enforcement, Bruce Springsteen ha deciso di far sentire la propria voce contro le politiche securitarie dell'amministrazione Trump. "Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis – ha scritto il cantautore sulle sue pagine social -. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good.

