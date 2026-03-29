L'ex calciatore e attuale allenatore ha commentato la polemica nata dopo la partita tra Italia e Irlanda del Nord, sottolineando che l’esultanza dei giocatori non rappresenta una mancanza di rispetto. Ha affermato che si tratta di una reazione naturale e che l’atteggiamento positivo è importante in vista dei prossimi Mondiali. La sua posizione ha subito acceso il dibattito sui comportamenti in campo.

Inter News 24 Brocchi, l’ex rossonero spegne il caso scoppiato subito dopo Italia Irlanda del Nord e spiega: «Bisogna essere positivi per i Mondiali». Anche Cristian Brocchi, intervistato da Sport Mediaset, ha preso posizione sulla controversa vicenda legata ai festeggiamenti di alcuni giocatori della Nazionale italiana. L’episodio, catturato dalle telecamere dopo la vittoria della Bosnia sul Galles, ha scatenato un acceso dibattito mediatico che l’ex centrocampista ritiene del tutto evitabile. « Si poteva benissimo evitare di far vedere questa cosa, perché in questo momento siamo tutti italiani e io ho sempre detto che in questo momento bisogna evitare che escano delle polemiche perché i giocatori hanno tantissimo peso sulle spalle », ha dichiarato Brocchi, richiamando all’unità in vista dei prossimi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brocchi difende l’esultanza Azzurra: «Polemica inutile, non è mancanza di rispetto»

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