Bressanone capannoni industriali e parcheggi al posto di un bosco Protesta il Wwf che ricorre al Tar

A Bressanone, un’area precedentemente coperta da un bosco di pioppi e ontani grigi lungo la sponda destra del fiume Isarco è stata sostituita con capannoni industriali e parcheggi. Il Wwf ha presentato ricorso al Tar contro questa trasformazione ambientale, contestando la perdita della vegetazione naturale e la modifica dell’area. La vicenda riguarda la sostituzione di un’area verde con strutture costruite dall’uomo.

A Bressanone c’era un bosco. E non c’è più. La selva di pioppi ed ontani grigi si trovava sulla sponda destra del fiume Isarco. È stata abbattuta per far posto a capannoni industriali e parcheggi che occuperanno anche un’ampia area a prato. Nonostante i boschi ripariali siano tutelati da una legge provinciale del 2010 come habitat prioritari da proteggere secondo la direttiva habitat dell’Unione Europea. “L’ultimo grande bosco golenale dell’intera Valle Isarco, con alberi alti fino a 40 metri, tronchi fino a 4,5 metri di circonferenza e un’età che raggiunge i 100 anni, stava già cadendo sotto le lame”, scrive il Wwf Trentino-Alto AdigeSudtirol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bressanone, capannoni industriali e parcheggi al posto di un bosco. Protesta il Wwf che ricorre al Tar Articoli correlati La concessione è scaduta. Bistrot Martesana ricorre al Tar. Il Comune: "Noi, corretti"Mancato rinnovo ai gestori, battenti chiusi al Bistrot Martesana, bar e gettonatissimo ritrovo al pianterreno del Palamartesana di via Carabinieri... Distributore di carburanti di Celenza Valfortore chiuso per interdittiva: il nuovo gestore ricorre al TarIl provvedimento spiccato dal prefetto di Caserta ha colpito la società titolare delle autorizzazioni per costruire l'impianto, passato in gestione a... Aggiornamenti e notizie su Bressanone capannoni industriali e... Ambientalisti in allarme: il bosco ripariale di Bressanone verso un parziale abbattimentoIl boschetto accanto alla zona industriale di Bressanone, tra via Julius Durst e via Alfred Ammon, può apparire poca cosa, ma per gli ambientalisti ha una grande importanza naturalistica, come uno dei ... rainews.it Bruciano due capannoni industriali nel LodigianoLa notte tra sabato e domenica hanno preso fuoco, a Lodi Vecchio, comune alle porte di Lodi, due capannoni industriali : uno pieno di pedane in legno per bancali e l'atro di materiali tessili. ansa.it