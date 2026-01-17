La concessione è scaduta Bistrot Martesana ricorre al Tar Il Comune | Noi corretti

Il Bistrot Martesana, situato al pianterreno del Palamartesana di via Carabinieri Caduti, ha chiuso i battenti dopo la scadenza della concessione. I gestori hanno deciso di ricorrere al TAR, mentre il Comune ribadisce di aver agito nel rispetto delle norme. La vicenda riguarda il mancato rinnovo della concessione e le implicazioni per il locale e la comunità locale.

Mancato rinnovo ai gestori, battenti chiusi al Bistrot Martesana, bar e gettonatissimo ritrovo al pianterreno del Palamartesana di via Carabinieri Caduti. Una manifestazione d'interesse comunale per il nuovo affidamento in concessione degli spazi è stata pubblicata a fine novembre e scadrà il 20 gennaio. Di mezzo, però, ci son già le carte bollate. La procedura adottata dal Comune è stata impugnata dal team di gestione. Il Comune, a sua volta, ha nominato un legale in vista del Tar. All'ingresso del bistrot, tristemente serrato, un cartello che informa della chiusura "sino a data da destinarsi".

Amici, ieri abbiamo pubblicato il fatto che vendiamo tavoli e sedie da esterno ed in tanti ci avete scritto chiedendoci se stessimo chiudendo. NON STIAMO CHIUDENDO IL LOCALE, abbiamo solo tolto la parte della veranda esterna. È scaduta la concessione d - facebook.com facebook

