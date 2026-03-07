Da quando è stato annunciato che sarà lui il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, i fan hanno iniziato a immaginare quale potrebbe essere la squadra che porterà con sé sul palco dell’Ariston. E tra i nomi che circolano con più insistenza c’è quello dell’attrice e comica milanese, ormai presenza amatissima di Stasera è tutto possibile. Il ritorno in tv dello show di Rai 2 ha riacceso l’entusiasmo del pubblico e, puntata dopo puntata, le clip del programma stanno rimbalzando sui social. Tra giochi, improvvisazioni e gag, uno degli elementi che più divertono gli spettatori è proprio la complicità tra De Martino e Lodigiani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, dal bacio in tv alla paparazzata: impazza il gossipUn bacio improvviso, una gag televisiva e un’ondata di gossip che ha invaso i social nel giro di poche ore.

“Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme”. La risposta dopo il bacio in tvIl nome di Stefano De Martino è tornato a rimbalzare tra social, rotocalchi e conversazioni da salotto.

Stefano De Martino potrebbe portare Brenda Lodigiani a Sanremo 2027?I fan sono pazzi della coppia comica dopo averli visti insieme a Stasera tutto è possibile. L'idea potrebbe di riunirli per il Festival potrebbe funzionare? vanityfair.it

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, la verità sul flirt e il bacio in tv: cosa sappiamoIl conduttore e la comica sono stati 'pizzicati' da un settimanale durante una passeggiata a Napoli. Ma la spiegazione è molto più semplice del previsto. libero.it

