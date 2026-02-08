Durante l'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Brenda Lodigiani ha portato sul palco uno sketch sui gesti italiani. La performance, ispirata a Bruno Munari, ha divertito il pubblico a San Siro e ha fatto parlare di sé sui social. La comica ha messo in scena i gesti più tipici e spontanei del nostro modo di comunicare, catturando l’attenzione di atleti, ospiti e spettatori.

Brenda Lodigiani ha conquistato San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, grazie a uno sketch senza parole sui gesti italiani, ispirato a Bruno Munari. Un omaggio ironico alle tradizioni del Belpaese, che ha unito cultura, comicità e identità nazionale, emozionando il pubblico di tutto il mondo. Lo show all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina Tra i momenti più memorabili della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano–Cortina a San Siro, ce n’è stato uno capace di unire ironia, cultura e identità italiana senza pronunciare una sola parola. Brenda Lodigiani, microfono spento e mani protagoniste, ha parlato a milioni di spettatori attraverso i tipici gesti italiani, trasformando un’idea colta in una gag universale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brenda Lodigiani, da dove nasce lo sketch sui gesti italiani all'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è svolta venerdì sera allo Stadio San Siro di Milano.

