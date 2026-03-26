Project Hail Mary è un fenomeno globale | record al box office e ipotesi sul sequel con Ryan Gosling

Il fenomeno globale L’ultima Missione: Project Hail Mary ha superato ogni più rosea aspettativa di Amazon MGM Studios, incassando 150 milioni di dollari a livello globale nei primi sei giorni di programmazione. Con un’apertura domestica di 80.5 milioni, il film si è piazzato come il secondo miglior debutto dell’ultimo decennio per un titolo non-franchise, tallonando il primato di Oppenheimer. Questo successo travolgente, nato dalla scommessa produttiva di Ryan Gosling che acquisì i diritti del romanzo di Andy Weir nel 2020, sta spingendo lo studio – secondo THR – a considerare seriamente la creazione di un nuovo franchise sci-fi. Sebbene il... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Tutto quello che riguarda Project Hail Mary

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Project Hail Mary, il film con Ryan Gosling sta spaccando o no al box office?A quanto pare, l'ultimo lavoro con Ryan Gosling sta raggiungendo gli obiettivi sperati: ecco quanto ha incassato l'avventura sci-fi fin'ora. cinema.everyeye.it

Project Hail Mary è un fenomeno globale: record al box office e ipotesi sul sequel con Ryan GoslingSuccesso clamoroso per Project Hail Mary: il film con Ryan Gosling supera i 150 milioni. Amazon MGM e Andy Weir aprono alla possibilità di un sequel. universalmovies.it

L’ultima missione: Project Hail Mary, tratto dal romanzo di Andy Weir, è il film più ambizioso di Phil Lord e Christopher Miller. Dall’intimismo solitario di Ryan Gosling a una buddy comedy cosmica, unisce sci-fi colta e racconto emotivo nel cuore di un’apocaliss - facebook.com facebook

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