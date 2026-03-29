Box auto dopo la casa | 50% o 36%? Ecco la regola fiscale

Quando si costruisce un secondo box auto dopo aver acquistato la prima casa, sorge il problema di quale aliquota fiscale applicare alla detrazione. La questione riguarda se la percentuale sia del 50% o del 36%, dato che la normativa fiscale distingue tra acquisti effettuati prima e dopo l’acquisto della prima abitazione. La differenza di aliquote si basa sulla data di acquisto del box e sulla tipologia di intervento.

La costruzione di un secondo box auto pone interrogativi fiscali precisi per il proprietario. La domanda verte sull’applicazione della detrazione: si applica l’aliquota del 50% o scende al 36%? Il dubbio nasce quando l’acquisto del box avviene dopo la prima casa. Antonella Donati ha sollevato il quesito specifico sulla pertinenza fiscale. La situazione riguarda un immobile accessorio acquistato in tempi successivi rispetto all’abitazione principale. Non è chiaro se il beneficio resti elevato o subisca una riduzione di aliquota. Il confine tra abitazione e accessorio. La normativa distingue nettamente tra spese per l’immobile principale e quelle per le pertinenze successive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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