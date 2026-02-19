Bonus box e posto auto 2026 | come e quando non si perde la detrazione del 50%
Il bonus per il box e il posto auto del 2026 si basa su una recente interpretazione delle norme fiscali. La causa è che, grazie a una nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, chi ha già pagato acconti oggi e firma il rogito nel 2024 può mantenere la detrazione del 50% anche se vende l’immobile nel 2025. La possibilità riguarda anche le rate residue della detrazione, che restano valide anche dopo la vendita. Questa novità permette di pianificare meglio gli investimenti futuri.
Acconti pagati oggi e rogito firmato l'anno prossimo senza perdere il 50%. Rate della detrazione che si possono tenere anche dopo aver venduto il box. E chiarimenti su quando il bonifico "parlante" è davvero obbligatorio e quando si può evitare. Il 2026 porta con sé novità, sul bonus box e posto auto, grazie all'aggiornamento della Guida alla ristrutturazione edilizia pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Non si tratta di un nuovo bonus, ma di regole più chiare su come usare quello già esistente. E per chi sta acquistando un garage di pertinenza alla prima casa o sta versando acconti per un box in costruzione, le indicazioni operative fanno la differenza tra ottenere il 50% di detrazione o rischiare di perderlo per un errore formale.
