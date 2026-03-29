In viale Andrea Doria 56 si trova una piccola voragine, un vuoto urbano tra due edifici, vicino a una casa di comunità in fase di ristrutturazione. I quartieri Bovisa, Loreto e Lambrate sono considerati “del futuro”, ma al momento risultano bloccati da lavori incompiuti e spazi abbandonati. La situazione riflette uno stallo nei progetti di sviluppo in queste zone della città.

Il Comune ha partecipato a tutte le edizioni del concorso internazionale "Reinventing Cities", ma solo alcuni interventi sono partiti. Da poco Hines ha lasciato un'area di 90mila metri quadrati per i costi delle bonifiche. Tutti i dettagli, la mappa completa e gli aggiornamenti sui cronoprogrammi In viale Andrea Doria 56 c’è una piccola voragine: un vuoto urbano incastonato tra due palazzi, proprio accanto alla casa di comunità in ristrutturazione. In teoria, qui doveva nascere un ostello di 9 piani con spazi verdi e aree aperte al pubblico. Ma i cantieri non sono mai partiti. Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Bovisa, Loreto, Lambrate: perché tutti i "quartieri del futuro" sono fermi

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