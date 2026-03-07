I lavori sul Ponte dei Marchi sono attualmente sospesi, con la demolizione già completata ma senza avvio della ricostruzione. La situazione rischia di causare una perdita di 1,4 milioni di euro, mentre le attività di rinnovo restano in stand-by. La questione riguarda il futuro della struttura, che rimane in attesa di ulteriori interventi.

Cosa ne sarà del Ponte dei Marchi? I lavori sulla struttura sono fermi. La demolizione è stata effettuata, ma non è ancora iniziata la ricostruzione del ponte. Se non ci saranno proroghe, c’è tempo fino a fine giugno per terminare l’intervento e per non perdere il finanziamento di 1,4 milioni di euro arrivato grazie al Pnrr. La situazione preoccupa il consigliere Alessio Spelletti, dopo le risposte avute dal sindaco Riccardo Franchi alla sua interpellanza. "Ricordo molto bene in campagna elettorale e dopo, tutti gli attacchi alla precedente amministrazione su tutto quello che non era stato fatto per restituire alla città un arteria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte del Marchi: quale futuro? I lavori alla struttura sono fermi: "Rischiamo di perdere 1,4 milioni"

"Ballarin, rischiamo di perdere 2,8 milioni"Il cantiere dell’ex stadio Ballarin è fermo da oltre un anno e i ritardi accumulati continuano ad alimentare il timore di una perdita di...

A Monza operazione ponti sicuri. Via alla gara da 1,5 milioni di euro. Lavori in via Zanzi, Fermi e AliprandiEntra nella fase decisiva la riqualificazione di tre ponti strategici di Monza: aperta la gara d’appalto per individuare l’azienda che si...

Contenuti utili per approfondire Ponte del Marchi quale futuro I lavori....

Temi più discussi: La preoccupazione sui lavori del ponte del Marchi diventa molto reale; Ponte del Marchi: quale futuro? I lavori alla struttura sono fermi: Rischiamo di perdere 1,4 milioni; Arti Marziali, nella prova del Trofeo Veneto. Il team di De Marchi sale sul podio; Cina, i marchi locali di bevande al tè consolidano la loro presenza globale.

Ponte Marchi, Spelletti (gruppo misto): Rischio stop lavori a causa di problemi con la ditta appaltatrice?Il consigliere comunale del gruppo misto Alessio Spelletti interviene sul Ponte Marchi. Lunedì ho avuto risposta, per così dire, dal sindaco in merito all’interpellanza che ho portato a discutere in ... valdinievoleoggi.it

Il ponte del Marchi rinasce. Via all’operazione di demolizione. La struttura chiusa dal 2018È iniziata la fase dei lavori di demolizione della parte superiore del ponte dei Marchi, con i relativi cordoli e parapetti. La chiusura della struttura venne ordinata più di sette anni fa, il 23 ... lanazione.it

Oreste Giurlani Pescia. . VERRA FATTO IL PONTE DEL MARCHIVOGLIAMO LA VERITA!!!!! Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook