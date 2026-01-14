Musei periferie e aree svantaggiate | 825mila euro per progetti di rigenerazione urbana

Il Ministero della Cultura mette a disposizione oltre 825mila euro per sostenere progetti di rigenerazione urbana nelle periferie, nelle aree interne e nei territori svantaggiati del Paese. Questa iniziativa, in linea con il Piano Olivetti e promossa dal ministro Alessandro Giuli, mira a favorire interventi di riqualificazione e sviluppo sostenibile, contribuendo a migliorare le condizioni di queste zone e valorizzare il patrimonio culturale e sociale.

Arrivano oltre 800mila euro dal ministero della Cultura per sostenere iniziative dedicate alla r igenerazione urbana delle periferie, delle aree interne e dei territori svantaggiati del Paese, in linea con l'azione del Piano Olivetti sostenuta dal ministro Alessandro Giuli. Il bando "Il Museo rigenera – Edizione Fotografia", incoraggia, attraverso il linguaggio della fotografia e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, iniziative di rigenerazione urbana a carattere culturale da parte dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al MiC. Il provvedimento, adottato dalla Direzione generale Creatività contemporanea, mette a disposizione risorse complessive pari a 825.

Casa Pasolini è uno spazio culturale dedicato alla memoria dell'autore e alla creatività nelle periferie, inaugurato nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

