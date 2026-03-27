Bosnia Italia l’analisi completa sul prossimo avversario degli azzurri in finale playoff | non solo Dzeko! Il focus

La notte di Cardiff ha stabilito che l’Italia affronterà la Bosnia-Erzegovina nella finale playoff per la qualifica ai Mondiali. La squadra bosniaca non si affida solo a un singolo giocatore, ma conta anche su altri elementi chiave nel suo organico. La sfida si terrà prossimamente e rappresenta l’ultimo step per la qualificazione della selezione italiana alla fase mondiale.

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