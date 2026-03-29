Per la partita tra Bosnia e Italia, l’arbitro sarà la francese Turpin, considerata tra le migliori in Europa e già protagonista di finali di rilievo come Europa League 2021 e Champions 2022. Tuttavia, questa stessa arbitra ha diretto anche la sfida tra Italia e Macedonia disputata quattro anni fa.

L'intento è chiaro. Per una partita così delicata, la Uefa ha scelto di inviare l'arbitro migliore. Tre mesi fa, infatti, Clément Turpin è stato nominato miglior direttore di gara dall'Iffhs. D'altro canto, chi dà un peso a certi segnali dall'universo non sarà particolarmente contento. Era stato sempre il francese a dirigere Italia-Macedonia del Nord nel 2022, che si risolse con la tragica mancata qualificazione degli Azzurri ai Mondiali. Con l'enorme speranza che la stessa fatalità non si ripeta martedì a Zenica contro la Bosnia. Turpin è da tempo il signor Wolf per Roberto Rosetti, cioè l'uomo che risolve i problemi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, arbitra Turpin. E con lui c'è un precedente da brividi...

Articoli correlati

Leggi anche: Calcio, playoff Mondiali: Turpin arbitrerà Italia-Bosnia

Pio Esposito titolare contro la Bosnia? Sky: “Con lui è un’altra Italia”Francesco Pio Esposito potrebbe mettere “in crisi” il ct dell’Italia Rino Gattuso in vista del match di martedì contro la Bosnia, finale play-off per...

Tutto quello che riguarda Bosnia Italia arbitra Turpin E con lui...

Temi più discussi: Contro la Bosnia ci sarà Turpin: lo stesso arbitro di Italia-Macedonia del 2022; Bosnia-Italia a Turpin: un precedente fa tremare gli azzurri; Bosnia-Italia, finale playoff affidata a Turpin: c'è un precedente da brividi; Italia, senti Pjanic: Perché esultare? A Zenica faremo il fuoco.

Bosnia-Italia, scelto l'arbitro Turpin: un precedente fa tremare gli azzurriIl fischietto francese Clement Turpin scelto per Bosnia-Italia: diresse la gara con la Macedonia nella semifinale dei playoff per i Mondiali quando fummo eliminati nel 2022 con Mancini in panchina ... sport.virgilio.it

Bosnia - Italia, arbitra Turpin: bilancio a favore, ma c’è un precedente funestoSarà il francese Clement Turpin a dirigere, martedì 31 marzo alle 20:45, la gara tra Bosnia e Italia a Zenica. Anche dal fischietto transalpino passeranno allora le sorti della ... lalaziosiamonoi.it

L’Uefa sceglie Clément Turpin per Bosnia-Italia: è lo stesso arbitro del playoff perso contro la Macedonia del Nord che ci costò la qualificazione al Mondiale 2022. Il suo bilancio completo con la Nazionale è di tre successi azzurri e due sconfitte - facebook.com facebook