Il 15 novembre 2019, tre calciatori della nazionale italiana sono stati gli unici a scendere in campo durante la partita contro la Bosnia al “Bilino Polje”. Quel giorno, solo loro hanno partecipato alla sfida, mentre gli altri componenti della rosa non hanno preso parte all’incontro. Questo episodio resta un dettaglio rilevante nel quadro delle presenze della squadra in quella data.

“Bilino Polje” si può tradurre così: “Campo bianco o pulito”. Martedì sera è là che gli azzurri di Rino Gattuso dovranno non solo vedere l’America, ma metterci il piede dentro: 90’, forse più, senza appello. Niente pista di atletica, palazzi sullo sfondo, edifici tipici di una città industriale eletta a luogo dove la nazionale bosniaca misura la sua forza: lo chiamano il fortino, in realtà lo è non per la sua imbattibilità, ma per il clima che i tifosi riescono a creare. Clima e ambiente che i nostri “senatori” conoscono bene, e non è un brutto ricordo: novembre 2019, l’Italia di Roberto Mancini vince con poco affanno 3-0. A segno vanno il Gallo Belotti, Acerbi, Insigne in una sfida che mette in palio punti per l’Europeo che, da lì a due stagioni, sarà nostro nella notte di Wembley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigio, Tonali, Barella e quel precedente con la Bosnia a Zenica

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