Le condizioni del campo di gioco dove si svolgerà la partita tra Bosnia e Italia sono irregolari, con zone di erba non uniformi. La superficie presenta aree di diversa altezza e colore, che possono influire sulla tenuta del pallone e sulla mobilità dei giocatori. La partita si gioca su un terreno che non appare in perfette condizioni, con un manto che mostra evidenti dislivelli e parti di erba compromessa.

Le condizioni del terreno di gioco dove l'Italia affronterà la Bosnia non sono ottimali: oggi è in programma la ricognizione per Donnarumma e compagni, che dovranno familiarizzare con questo fattore Magari oggi con una mano di "vernice", quella che viene usata per i manti erbosi, il problema sarà risolto. E il fatto che nessuna delle due squadre svolga la rifinitura al Bilino Polje non peggiorerà la situazione. Di certo, però, ieri le condizioni del prato dove domani sera Bosnia e Italia si giocheranno un posto al Mondiale non erano ottimali. Tutt'altro. La nevicata degli scorsi giorni, e quelle delle settimane precedenti, hanno lasciato il segno e il terreno, tutto in erba naturale, è stato riseminato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia, il campo è a macchia di leopardo: erba non uniforme. Il punto della situazione

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