Galles-Bosnia semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si avvicina la semifinale dei playoff Mondiali 2026 tra Galles e Bosnia, una sfida che mette in campo le probabili formazioni delle due squadre. Da una parte, il Galles si affida al ritmo e al supporto del pubblico, dall’altra, la Bosnia si basa sulla solidità della propria organizzazione di gioco. La partita si svolgerà in un’area ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali dedicati.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Da un lato i britannici puntano sul ritmo e sulla spinta del proprio pubblico, dall’altra i bosniaci fanno affidamento sulla loro struttura solida. Galles-Bosnia si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso il Cardiff City Stadium. GALLES-BOSNIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Dragoni hanno mostrato una marcia decisamente offensive nelle ultime sei uscite ufficiali, collezionando 4 vittorie e 2 sconfitte. La Nazionale di Bellamy si è regalato la possibilità di giocarsi un posto ai Mondiali grazie agli ultimi due successi acciuffati nel girone di qualificazione contro la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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