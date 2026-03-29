La partita tra Bosnia e Italia ha un valore di circa 30 milioni di euro per le casse della Federazione. I contratti stipulati prevedono penalità in caso di esclusione dal Mondiale. Inoltre, il mercato statunitense rappresenta un'area strategica per le vendite delle maglie della nazionale italiana.

Quando il consiglio federale, due mesi fa, ha approvato il budget 2026 della Figc, con una perdita stimata di 6,6 milioni, il presidente Gabriele Gravina ha subito precisato: "Il risultato dipenderà dalla nostra qualificazione al Mondiale che avrebbe un impatto molto positivo sul budget". L’Italia di Gattuso doveva ancora giocarsi le ultime carte nei playoff: per ragioni di prudenza, il bilancio preventivo è stato redatto senza tenere conto degli eventuali benefici legati alla presenza azzurra nella rassegna che sarà ospitata, tra giugno e luglio, da Stati Uniti, Canada e Messico. La Federazione, in base a una ferrea disciplina contabile, spende quanto incassa, generando piccoli margini che vengono reinvestiti nel movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia-Italia è una partita che vale 30 milioni per le casse della Federazione

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