Arbitro Bosnia Italia | la designazione della Uefa per il match che vale il Mondiale

La Uefa ha annunciato i nomi degli arbitri designati per la partita tra Bosnia e Italia, una sfida valida per le qualificazioni mondiali. L'incontro si svolgerà in una delle prossime giornate e vedrà l’arbitro proveniente dalla Bosnia come ufficiale principale. La designazione è stata comunicata ufficialmente dall’ente europeo prima dell’inizio del match.

Tonali Juve, bianconeri fuori dai giochi: costa 100 milioni. Se lo contendono questi due club Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. E Spalletti ha un piano in mente per l’estate Italia Under 21 a valanga contro la Macedonia del Nord: 4-0 per gli azzurrini. Il recap riguardante Faticanti e Daffara Pinones Arce: «Faremo di tutto per ribaltare la Juventus Women. Ecco come» Juventus Women, Canzi suona la carica: «Abbiamo grande voglia di rivalsa, le ultime due prestazioni non sono state alla nostra altezza» Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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