borse troppe scommesse sulla guerra e crescono i rischi di insider trading

Le borse hanno registrato un aumento delle scommesse legate ai conflitti militari, portando a un incremento dei rischi di insider trading. Secondo fonti di settore, si nota una maggiore attività di scambi di titoli e strumenti finanziari in concomitanza con eventi bellici. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità di vigilanza, che hanno avviato verifiche su alcune operazioni sospette.

«Il nostro - diceva Flaiano - è un Paese di giocatori del totocalcio» (la citazione per interposta persona è di Enzo Biagi). Ma oramai il gioco d’azzardo fa di tutto e di più: in tempi di guerra si scommette perfino sulle prossime mosse delle parti in causa, sulla rimozione di un ‘leader maximo’, sulla durata di un conflitto. Sono sorti come i funghi i ‘mercati delle previsioni’, che scommettono sulle elezioni, sugli eventi bellici, sugli andamenti delle Borse., in ogni caso dimenticando che, come ha detto qualcuno, «Il modo più sicuro per raddoppiare i tuoi soldi è piegarli e rimetterli in tasca». LO SCENARIO Questi ‘mercati delle previsioni’ muovono ormai miliardi di dollari (vedi grafico, messo assieme da ChatGPT ancorando i pochi dati disponibili) e pongono seri problemi etici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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