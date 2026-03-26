Torna La Caccia alle Uova a Matierno | il programma dell' iniziativa

Sabato 28 marzo 2026, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno in via degli Etruschi, si svolgerà la seconda edizione de “La Caccia alle Uova”. L'evento si terrà dalle ore 10.30 alle 12 e è organizzato dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente. La manifestazione prevede un'attività dedicata a bambini e famiglie, con giochi e la ricerca di uova di cioccolato.

Conto alla rovescia, per sabato 28 marzo 2026, quando, dalle ore 10.30 alle 12, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno di via degli Etruschi (ex scuola elementare), si terrà la seconda edizione de “La Caccia alle Uova”, organizzata dalle cooperative sociali Galahad e Giovamente e dalle associazioni Musikattiva e Incantastarie, nell’ambito del Piano sociale di zona Ambito Salerno 5. L’iniziativa mira a coinvolgere grandi e piccini per far vivere loro una mattinata ricca di sorrisi e significato. Ad aprire la manifestazione, un brano musicale eseguito dagli utenti di Musikattiva. A seguire, l’affissione di uno striscione per la pace all’esterno della struttura, realizzato con la writer Chiara Maddalena dal Centro per la Legalità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Torna “La Caccia alle Uova” a Matierno: il programma dell'iniziativa Articoli correlati Leggi anche: Spettacoli e musical nei teatri. Fiere e la ’caccia alle uova’ 'Caccia alle uova' alla Villa BelliniUna città che unisce: centinaia di bambini con il cestino tra le mani, famiglie che camminano tra i viali storici di uno dei giardini più belli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna La Caccia alle Uova a Matierno il... Temi più discussi: Torna la Caccia alle Uova di Pasqua dei rione Castennou e Scossicci-Del Sole; Montevecchia: a Pasquetta torna la caccia alle uova; Montevecchia, con la Pro Loco torna la caccia alle uova di Pasquetta; Prato, torna la caccia alle uova in centro storico. Montevecchia, con la Pro Loco torna la caccia alle uova di PasquettaAppuntamento lunedì 6 aprile nel pratone davanti alle scuole L’iniziativa è promossa dalla Pro Montevecchia insieme al gruppo di genitori #Collegamenti MONTEVECCHIA – Torna anche quest’anno, dopo il s ... msn.com Sir Perugia, torna la Champions. Caccia al bis contro Las PalmasTorna la champions league, la seconda giornata della fase a gironi vede impegnata nella prima trasferta continentale la Sir Sicoma Monini Perugia che gioca oggi alle ore 17,30 (in diretta streaming su ... lanazione.it Rosalía rompe il silenzio e torna a parlare dopo l’improvvisa chiusura anticipata del concerto a Milano, dovuta a un’intossicazione alimentare. Una barella, una flebo e un pollice su. La star spagnola scrive: "Sto meglio. Grazie a tutti quelli che c’erano per l’am - facebook.com facebook Francesco prima del santo: “Fratello Sole, Sorella Luna” torna a teatro x.com