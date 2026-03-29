Bonus Transizione il governo convoca le imprese | si cerca un chiarimento

Il governo ha convocato le imprese in seguito all'intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Economia e altri enti. La riunione riguarda il Bonus Transizione, con l'obiettivo di chiarire le modalità di accesso e le condizioni di utilizzo del beneficio fiscale. La convocazione si è svolta in una sede istituzionale, con la presenza di rappresentanti del settore e funzionari pubblici.

Così il governo risponde alle richieste degli industriali, chiamando le imprese per discutere degli incentivi di Transizione 5.0, dando seguito alle intenzioni già espresse dopo che il cdm ha approvato il decreto fiscale. La convocazione è arrivata dall’intesa del Mimit(Ministero delle Imprese e del Made in Italy)con il ministero dell’Economia e con il dicastero per gli Affari europei e del Pnrr, ovvero dai tre rappresentanti dell’esecutivo, Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti e Tommaso Foti. La norma inserita nel decreto approvato venerdì prevede che, alle aziende che avevano fatto investimenti nel 2025 con domande presentate dopo che era stato raggiunto il limite previsto per Transizione 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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