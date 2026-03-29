Bomba WWII fatta brillare | 1h30 di blocco a Roveredo in Piano

Una bomba aerea risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata fatta brillare questa mattina nel comune di Roveredo in Piano, dopo essere stata trovata lo scorso 26 febbraio all’interno della base militare di Aviano. L’ordigno ha causato un blocco di circa un’ora e mezza nell’area interessata, prima di essere neutralizzato. La scoperta è avvenuta durante un’attività di ispezione nella base militare.

Una bomba aerea risalente al conflitto mondiale è stata fatta brillare questa mattina nel comune di Roveredo in Piano, dopo essere stata rinvenuta lo scorso 26 febbraio all’interno della base militare di Aviano. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Pordenone, ha richiesto la sospensione della circolazione stradale tra le 7:30 e le 8:37, con il presidio delle Forze di Polizia che ha garantito l’ordine pubblico senza emergenze. Il dispositivo esplosivo, inizialmente neutralizzato dagli artificieri del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, è stato trasferito in sicurezza verso una zona non urbanizzata dove ha avuto luogo il brillamento definitivo alle ore 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bomba WWII fatta brillare: 1h30 di blocco a Roveredo in Piano Articoli correlati Spunta una bomba della Seconda guerra mondiale: sarà fatta esplodere a RoveredoSono in programma per domenica 29 marzo 2026 le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 26 febbraio all’interno... Fatta brillare la bomba ritrovata in spiaggiaÈ stata rimossa e fatta brillare, la bomba a mano rinvenuta domenica pomeriggio sulla spiaggia in prossimità del molo di Levante a Cesenatico, dove... Tutto quello che riguarda Bomba WWII Argomenti discussi: Spunta una bomba della Seconda guerra mondiale | sarà fatta esplodere a Roveredo. Bomba all’aeroporto militare di Aviano, artificieri in azione: «fatta brillare in sicurezza» | FOTOAd Aviano disinnescata una bomba della Seconda Guerra Mondiale: intervento degli artificieri concluso senza rischi. nordest24.it Rocca di Papa-Nemi, bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale fatta brillare nel bosco su via dei LaghiIntervento degli artificieri questa mattina nel bosco tra Rocca di Papa e Nemi, lungo l’area della via dei Laghi, dove è stata neutralizzata una bomba a ... castellinotizie.it