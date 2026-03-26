fatta brillare la bomba ritrovata in spiaggia

Una bomba a mano è stata trovata domenica pomeriggio sulla spiaggia vicino al molo di Levante a Cesenatico, nei pressi di un noto ristorante. Gli artificieri sono intervenuti, hanno rimosso l’ordigno e lo hanno fatto brillare in un'area sicura. Non si sono registrati danni o feriti legati a questo ritrovamento. La zona è stata temporaneamente chiusa durante le operazioni.

È stata rimossa e fatta brillare, la bomba a mano rinvenuta domenica pomeriggio sulla spiaggia in prossimità del molo di Levante a Cesenatico, dove c’è lo storico ristorante Gambero Rosso. Il residuato bellico di piccole dimensioni e piuttosto comune, visto che il fronte italiano della Seconda Guerra Mondiale era passato anche da Cesenatico e molti soldati tedeschi e di altre nazionalità avevano marciato sulla spiaggia, era stato rinvenuto da due persone che stavano camminando a riva e hanno spostato il piccolo oggetto metallico fino al basamento in cemento della recinzione del vicino cantiere. Sul posto erano immediatamente intervenuti i militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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