Nel contesto del calciomercato del Bologna, le trattative sono in fase di definizione. Nicolò Cambiaghi si trova attualmente in una situazione di stallo, mentre per Remo Freuler si prospetta una possibile conclusione più avanti nel tempo. La squadra continua a lavorare per rafforzare la rosa, affrontando le sfide del mercato con attenzione e pragmatismo, senza fretta né allarmismi.

Immaginiamo che il calciomercato rossoblù sia un edificio in costruzione. Ebbene: per Nicolò Cambiaghi oggi c’è un muro, mentre per Remo Freuler c’è una porta che si apre, non ora ma più probabilmente a giugno. Il muro Cambiaghi è la risposta che il Bologna ha appena opposto alle avances del Napoli, impegnato nella caccia a un esterno d’attacco, possibilmente da impiegare a sinistra, dopo l’uscita di Lang e il grave infortunio occorso a Neres. Conte bussa a rinforzi e tra le varie opzioni sul piatto c’è (c’era?) anche quella dell’esterno d’attacco rossoblù. Il Bologna però non può certo privarsi di una pedina strategica come Cambiaghi nel cuore della stagione, per il semplice motivo che la sua uscita andrebbe adeguatamente rimpiazzata, sia sotto il profilo tecnico che economico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, assalti da respingere. "No» secco al Napoli per Cambiaghi. Freuler, l'ombra di Gasp sul rinnovo

