Una prestazione indifendibile Lucumi stavolta esagera con i regali Rowe irritante su entrambe le fasce Moro e Ferguson travolti in mezzo
In questa partita, Lucumi si distingue per i regali, mentre Rowe si mostra irritante in entrambe le fasi. Moro e Ferguson sono coinvolti in situazioni di confusione, creando un andamento complicato. Holm, con un gesto casual, mette in scena un cross che Odgaard sfiora senza trovare il gol. Un match caratterizzato da errori e imprecisioni, che evidenziano le difficoltà di entrambe le squadre.
Holm 5 Produce, un po’ casualmente, il cross che Odgaard nel primo tempo spedisce fuori di un soffio. Ma è l’unico segnale di vita. A inizio ripresa fa una scampagnata perdendo palla e liberando Dimarco davanti a Ravaglia. Lucumi 4,5 Stavolta esagera in cadeau per Lautaro e compagni. Così inguardabile che nell’intervallo Italiano lo sostituisce. Lykogiannis 5,5 S’addormenta sul 3-0 di Thuram e su punizione firma l’assist per il 3-1 di Castro. Tra un grave errore e una giocata pregevole solo tanto grigiore. Moro 4,5 Dovrebbe azzeccare qualche geometria, se solo riuscisse a giocare un pallone. Sistematicamente travolto dai centrocampisti nerazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
I primi dieci minuti sono un pugno nello stomaco Il resto la misera conseguenza Prestazione indicibile Indifendibile Che lascia enormi punti interrogativi da andare a risolvere prima di presto. Il colore, le bandiere del settore ospiti l'unica cosa da salvare FO - facebook.com facebook
