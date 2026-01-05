Una prestazione indifendibile Lucumi stavolta esagera con i regali Rowe irritante su entrambe le fasce Moro e Ferguson travolti in mezzo

In questa partita, Lucumi si distingue per i regali, mentre Rowe si mostra irritante in entrambe le fasi. Moro e Ferguson sono coinvolti in situazioni di confusione, creando un andamento complicato. Holm, con un gesto casual, mette in scena un cross che Odgaard sfiora senza trovare il gol. Un match caratterizzato da errori e imprecisioni, che evidenziano le difficoltà di entrambe le squadre.

I primi dieci minuti sono un pugno nello stomaco Il resto la misera conseguenza Prestazione indicibile Indifendibile Che lascia enormi punti interrogativi da andare a risolvere prima di presto. Il colore, le bandiere del settore ospiti l'unica cosa da salvare

