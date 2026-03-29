Bollate softball | Bigatton dopo il Messico pronta per il campionato

A Bollate, la lanciatrice Laura Bigatton si prepara per il campionato di softball dopo aver partecipato a un torneo in Messico. L’atleta ha concluso l’esperienza internazionale e ora si concentra sulla prossima stagione. La squadra locale si sta allenando in vista delle prossime partite, con Bigatton tra i protagonisti della rosa.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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