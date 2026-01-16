Softball | le azzurre fanno il tris contro le Bravas in Messico Domani l’ultimo impegno

La Nazionale italiana di softball ha conquistato il terzo successo consecutivo contro le Bravas in Messico. La squadra continua a testare le proprie capacità in vista delle prossime competizioni. Domani è previsto l’ultimo impegno, che concluderà questa fase di preparazione.

Ancora una vittoria per la Nazionale italiana di softball, attualmente impegnata in Messico per una per una serie di importanti test. Le azzurre infatti hanno siglato il terzo successo consecutivo imponendosi contro le Bravas in quel di Leon con il risultato di 10-6. Un match partito in modo impegnativo per le nostre ragazze. Dopo aver segnato il primo punto grazie ad un triplo di Dayton, le avversarie hanno pareggiato i conti e sorpassato nella parte bassa, sfruttando un fuoricampo di Lucas e con Gasparotto che ha spinto Longhi a casa base per il 2-1. Nella sezione centrale del campo le azzurre hanno però preso il comando della situazione, mettendo a referto un parziale di 6-0 tra terzo e quarto inning, momento in cui hanno spadroneggiato Piancastelli (suo un fuoricampo da due punti) e Dayton. 🔗 Leggi su Oasport.it

