Softball la nuova stagione è alle porte | Bollate prepara sorprese

La nuova stagione di softball sta per iniziare e a Bollate sono già all’opera. Le giocatrici si stanno preparando con nuove arrivate e presentazioni ufficiali. La città si muove per rendere il debutto della stagione 2026 all’altezza delle aspettative.

