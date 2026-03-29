bollate fermato baranzatese con auto carica di gioielli forse rubati

A Bollate, un uomo di Baranzate è stato fermato alla guida di un’auto carica di gioielli che potrebbero essere stati rubati. La polizia ha controllato il veicolo e ha sequestrato gli oggetti trovati all’interno. L’indagato è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti e verifiche sulla provenienza della merce. Sono in corso indagini per chiarire la provenienza dei gioielli e eventuali collegamenti con altri reati.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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