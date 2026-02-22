Inseguimento concluso a Rovello Porro con 3 arresti e l’auto piena di gioielli e orologi rubati

Tre uomini coinvolti in un inseguimento a Rovello Porro dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L’auto, piena di gioielli e orologi rubati, si è fermata in via Vittorio Veneto, dove i militari sono intervenuti per bloccare i fuggitivi. Due di loro sono stati arrestati sul posto, mentre un terzo è riuscito a scappare a piedi. La fuga si è conclusa con un’esecuzione di misure restrittive. La ricerca del quarto uomo continua ancora.

