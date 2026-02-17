Fermato in auto con 30mila euro di gioielli ' spillati' con l' inganno ad un' anziana | denunciato dai Carabinieri

Un uomo di Alfonsine è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di circa 30.000 euro di gioielli provenienti da un furto con raggiro ai danni di un'anziana. Durante un normale controllo a Bagno di Romagna, i militari hanno scoperto l’uomo con i gioielli nascosti in auto. La refurtiva era stata sottratta con un trucco ai danni di una donna anziana, che aveva raccontato di essere stata avvicinata da un falso amico. I Carabinieri hanno preso i gioielli e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

I militari hanno fatto una perquisizione al veicolo, e in una busta sono spuntati diversi oggetti preziosi in oro, per un valore di circa 30mila euro, oltre a una piccola somma di denaro contante Circa 30mila euro di gioielli ‘spillati’ con l'inganno ad un'anziana di Alfonsine sono stati recuperati a Bagno di Romagna durante un controllo da parte dei Carabinieri. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna, durante un controllo di routine sulle strade, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì, un 55enne accusato di ricettazione di numerosi oggetti preziosi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Truffa a Catania: anziana raggirata dal falso agente, gioielli per 30mila euro. Denunciato un 18enneUna truffa ai danni di una donna di 90 anni a Catania si è conclusa con il pagamento di gioielli per circa 30mila euro. Sfrutta la pensione di un’anziana: 58enne denunciato dai Carabinieri ad AcirealeLa polizia ha denunciato un uomo di 58 anni di Acireale, frazione Pozzillo, per aver sfruttato la pensione di un’anziana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Catania, arrestato con quattro chili di cocaina nascosti nell’auto; In auto con hashish, cocaina e crack: a Gela la polizia arresta ragazzo; Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni; La droga che viaggia con le calamite sotto le auto. Rottamazione auto in fermo amministrativo: ora si può. Al via le procedure per i veicoli fuori usoLa novità introdotta con il Ddl veicoli in vigore dal 20 febbraio. Operativo anche il database per i richiami ... repubblica.it Rottamazione auto, svolta per i veicoli con fermo: chi non dovrà più pagare il bollo e da quandoDa venerdì 20 febbraio entra in vigore una legge che permette di cancellare le auto sottoposte a fermo amministrativo da tutti i registri e di rottamarle ... fanpage.it Incendia le auto della ex e del figlio: fermato stalker Escalation di violenze... LEGGI L'ARTICOLO facebook