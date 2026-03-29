Un ex calciatore ha espresso il suo apprezzamento per l’attuale allenatore della squadra di calcio, dichiarando di apprezzare la sua carriera e il suo metodo. Ha inoltre suggerito che la squadra dovrebbe mantenere l’allenatore in carica, ritenendo che questa sia la decisione più corretta. La sua opinione si basa su motivazioni legate alla competenza e alle qualità dell’allenatore.

Bojinov non ha dubbi sul fatto che la Juventus deve continuare con Spalletti in panchina per diversi motivi. Le sue dichiarazioni. Nel panorama del calcio internazionale, pochi giocatori stranieri hanno saputo creare un legame così viscerale con l’Italia come l’ex attaccante bulgaro. Durante il recente evento «Serie A Operazione Nostalgia», ai microfoni di SportMediaset, Bojinov ha aperto il proprio cuore, dimostrando che l’affetto per il Bel Paese trascende i confini della cittadinanza e si lega indissolubilmente alla crescita personale e professionale. Nonostante le sue origini, l’ex centravanti non ha mai nascosto il suo supporto per la nostra Nazionale, specialmente in vista delle sfide cruciali che attendono il gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bojinov consiglia la Juve: «Spalletti mi è sempre piaciuto. E’ un grande allenatore. Lo considero…»

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