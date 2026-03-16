Compagnoni elogia Boga | A me è sempre piaciuto la Juve ha fatto un grande colpo Openda? Con tutto il rispetto dico questo
Maurizio Compagnoni ha espresso apprezzamento per l’acquisto di Boga da parte della Juventus, definendolo un grande colpo. Ha detto di aver sempre apprezzato il giocatore e ha elogiato la scelta del club. Successivamente, Compagnoni ha rivolto alcune parole di rispetto ma ha criticato Openda, senza approfondire i motivi. La sua opinione si è concentrata sull’operazione di mercato della Juventus.
Maurizio Compagnoni ha elogiato l’acquisto di Boga per la Juventus. Poi però ha criticato Openda. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. A Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato di Boga e di Openda. Di seguito le sue dichiarazioni. MERCATO JUVE LIVE SU BOGA – «A me è sempre piaciuto Boga. È un giocatore che che mi è piaciuto tantissimo, negli ultimi anni ha avuto qualche problemino probabilmente anche personale, però è forte. La Juve ha fatto un grande colpo spesso abbiamo criticato gli acquisti della Juve, adesso con tutto rispetto: 5 milioni per Boga e 46 per Openda» SU OPENDA – «C’è da aggiungere altro? Con tutto rispetto per Openda che è un giocatore migliore di quello che si è visto alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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