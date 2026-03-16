Maurizio Compagnoni ha espresso apprezzamento per l’acquisto di Boga da parte della Juventus, definendolo un grande colpo. Ha detto di aver sempre apprezzato il giocatore e ha elogiato la scelta del club. Successivamente, Compagnoni ha rivolto alcune parole di rispetto ma ha criticato Openda, senza approfondire i motivi. La sua opinione si è concentrata sull’operazione di mercato della Juventus.

Maurizio Compagnoni ha elogiato l’acquisto di Boga per la Juventus. Poi però ha criticato Openda. Vediamo che cosa ha detto il giornalista. A Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato di Boga e di Openda. Di seguito le sue dichiarazioni. MERCATO JUVE LIVE SU BOGA – «A me è sempre piaciuto Boga. È un giocatore che che mi è piaciuto tantissimo, negli ultimi anni ha avuto qualche problemino probabilmente anche personale, però è forte. La Juve ha fatto un grande colpo spesso abbiamo criticato gli acquisti della Juve, adesso con tutto rispetto: 5 milioni per Boga e 46 per Openda» SU OPENDA – «C’è da aggiungere altro? Con tutto rispetto per Openda che è un giocatore migliore di quello che si è visto alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Compagnoni elogia Boga: «A me è sempre piaciuto, la Juve ha fatto un grande colpo. Openda? Con tutto il rispetto dico questo»

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