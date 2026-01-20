Kelly racconta come il calcio abbia rappresentato un’occasione di distrazione durante un’infanzia difficile. Dopo aver sostenuto la Juventus, si sente ora al massimo della propria forma e ha subito apprezzato l’approccio di Spalletti. La sua testimonianza evidenzia il ruolo dello sport come elemento di stabilità e motivazione nella vita di molti giovani.

. Le parole del difensore. Lloyd Kelly, difensore inglese della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. IL CALCIO – « Eh, cos’è il calcio per me. Il calcio è la mia vita. Il calcio è stato la mia distrazione durante un’infanzia complicata. È stato qualcosa che mi ha permesso di guardare altrove rispetto a ciò che mi stava accadendo, rispetto alle difficoltà. Questo sport ha avuto un ruolo enorme nella mia crescita e infatti il mio amore per il calcio è esattamente lo stesso di quando avevo dieci, undici, dodici anni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly: «Il calcio mi ha distratto da un’infanzia complicata. Juve, ora sono al massimo! Spalletti mi è piaciuto subito»

Kelly: "Sono cresciuto in affido, senza famiglia. Il calcio mi ha salvato, mi faceva guardare altrove"Kelly, cresciuto in affidamento senza una famiglia stabile, ha trovato nel calcio una via di salvezza e un punto di riferimento.

Miretti a DAZN: «Con Spalletti mi sono trovato subito bene, contento del ruolo che mi sta dando. Oggi mi ha fatto una richiesta»Miretti ha espresso soddisfazione per il suo inserimento sotto la guida di Spalletti, sottolineando di aver trovato subito un buon feeling con l'allenatore e di essere contento del ruolo assegnatogli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kelly: "Sono cresciuto in affido, senza famiglia. Il calcio mi ha salvato, mi faceva guardare altrove" - Il difensore inglese racconta la sua vita in salita: "Il mio amore per questo sport è lo stesso che avevo a 10, 11 o 12 anni" ... msn.com