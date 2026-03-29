BLOG | Quando il senso di colpa che può affliggere anche le vittime

Il senso di colpa può colpire anche le vittime di un trauma e si manifesta con pensieri come

Il senso di colpa è uno dei lasciti più dolorosi e silenziosi del trauma. Resta anche quando la responsabilità è chiaramente dell’altro, anche quando la violenza è evidente, documentata, riconosciuta Il senso di colpa è uno dei lasciti più dolorosi e silenziosi del trauma. Resta anche quando la responsabilità è chiaramente dell’altro, anche quando la violenza è evidente, documentata, riconosciuta. La vittima continua a interrogarsi, a rivedere ogni dettaglio, ogni scelta, ogni parola, come se da qualche parte ci fosse un bivio mancato che avrebbe potuto cambiare tutto. Questo meccanismo non è debolezza. È una strategia psichica di controllo illusorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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