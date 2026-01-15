Allontanarsi dalla famiglia d’origine e non essere poi in grado di gestire il senso di colpa È quello che è accaduto alla nostra lettrice La Dottoressa Marinella Cozzolino le fornisce una chiave di lettura diversa

Allontanarsi dalla famiglia d’origine può comportare sentimenti di colpa e insicurezza. La Dottoressa Marinella Cozzolino offre una prospettiva diversa per affrontare questa scelta. La nostra lettrice ha deciso di trascorrere le festività da sola, lontana dai parenti, e desidera condividere il suo percorso e le riflessioni che ne sono derivati.

