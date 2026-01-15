Allontanarsi dalla famiglia d’origine e non essere poi in grado di gestire il senso di colpa È quello che è accaduto alla nostra lettrice La Dottoressa Marinella Cozzolino le fornisce una chiave di lettura diversa
Allontanarsi dalla famiglia d’origine può comportare sentimenti di colpa e insicurezza. La Dottoressa Marinella Cozzolino offre una prospettiva diversa per affrontare questa scelta. La nostra lettrice ha deciso di trascorrere le festività da sola, lontana dai parenti, e desidera condividere il suo percorso e le riflessioni che ne sono derivati.
F amiglia? No grazie. Ho scelto di trascorrere per la prima volta le recenti festività da sola, lontana dai parenti. E le giornate sono state ricche, piacevoli, senza inutili litigi. Eppure, anche a distanza di giorni, non riesco a non sentirmi un’ingrata e a non farmi divorare dal senso di colpa. Come posso fare pace con me stessa? Carlotta Genitori troppo protettivi: l’ipercontrollo che mette a rischio la salute mentale dei bambini X Leggi anche › Pensate di conoscere davvero i vostri genitori? Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Come scegliere il regalo di Natale perfetto per i propri cari? Lo ha chiesto una nostra lettrice alla Dottoressa Marinella Cozzolino. Ecco le “regole” da rispettare
Leggi anche: La generazione sandwich è quella che ogni giorno prova a gestire i figli piccoli o adolescenti e i genitori anziani. Quali strategie adottare? Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino
Stasera a #LaPromessa: Manuel sente il bisogno di allontanarsi dalla tenuta per riprendere in mano la sua vita. La sua fuga improvvisa lascia la famiglia senza parole, mentre il giovane erede si rifugia in un luogo speciale per ritrovare se stesso. #LaProm facebook
Famiglia nel bosco, Garante per infanzia e adolescenza: "Assurda richiesta di allontanare madre dai bambini, sarebbe ulteriore trauma" x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.