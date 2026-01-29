Le donne continuano a essere le vere vittime di Corona anche quando nel suo mirino c’è Gerry Scotti

Fabrizio Corona e Gerry Scotti continuano a essere al centro delle polemiche. Mentre i due si scontrano o si difendono, sono le donne a pagare il prezzo più alto. Sono loro le vere vittime di questa storia, spesso lasciate in secondo piano, coinvolte senza colpe e private di voce e dignità. La cronaca di oggi mette in luce ancora una volta come, nel caos di personaggi pubblici, siano le persone comuni a soffrire di più.

Avete presente quel proverbio che dice che, quando gli elefanti combattono, è sempre l’erba a rimanere schiacciata? Ecco, gli elefanti, in questa storia, sono Fabrizio Corona e Gerry Scotti, mentre l’erba schiacciata sono tutte le donne che, loro malgrado, si sono ritrovate coinvolte (e spogliate della loro voce, del loro nome e della loro dignità) in questa ennesima triste pagina di (falsa, tendenziosa, sensazionalistica) informazione basata sul nulla più totale. Fabrizio Corona e Gerry Scotti: le donne sono le vere vittime. Andiamo con ordine: Corona ha detto che Scotti « le letterine se le è passate tutte », riferendosi alle ragazze che – all’inizio degli anni Duemila – erano al suo fianco nella trasmissione Passaparola. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé nella nuova puntata di Falsissimo.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta puntando il dito contro Gerry Scotti.

#GerryScotti risponde a #FabrizioCorona Intervistato dal #CorrieredellaSera Scotti, senza mai fare il suo nome, risponde a Corona e a quanto detto su di lui nell'ultima puntata di #Falsissimo: "Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinqu - facebook.com facebook

In un'intervista al Corriere, Gerry Scotti commenta le dichiarazioni di Fabrizio Corona: "Sono semplicemente false. Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 letterine. Basterebbe sentire le dirette interessate" x.com