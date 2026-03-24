Oggi a Napoli si è svolta una riunione su invito di un consigliere regionale della Campania, dedicata agli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane. Durante l'incontro si è discusso di un accordo regionale che prevede l'anticipo degli stipendi ad aprile e il pagamento degli arretrati entro luglio. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle Comunità Montane e autorità regionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna si è tenuta a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una riunione dedicata alla delicata questione degli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane. All’incontro hanno preso parte i dirigenti del settore Agricoltura (assente giustificata l’assessore Maria Carmela Serluca, all’estero per impegni istituzionali, che tuttavia non ha fatto mancare il suo supporto), i presidenti delle Comunità Montane Tammaro-Titerno e Fortore, Pasquale Di Meo (accompagnato dal direttore generale dell’ente) e Zaccaria Spina, i vice Antonello Di Paola e Giuseppe Addabbo, nonché il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stipendi Comunità Montane, accordo in Regione: anticipo ad aprile e chiusura arretrati entro luglio

Articoli correlati

Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum liquidata entro febbraioCome segnala la Flc Cgil, gli arretrati relativi al periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025 saranno liquidati attraverso un’emissione...

Stipendi docenti e ATA, arretrati entro il 23 gennaio con emissione speciale, una tantum liquidata entro febbraioCome segnala la Flc Cgil, gli arretrati relativi al periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025 saranno liquidati attraverso un’emissione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stipendi Comunità Montane

Stipendi, operai della Comunità montana in stato di agitazioneAnche nella Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro la situazione è tesa intorno alla vicenda dei mancati pagamenti agli operai forestali. Una questione spinosa, condivisa anche dalle altre Comuni ... ilsannioquotidiano.it

Forestali Comunità Montana Titerno Alto Tammaro: sette mesi senza stipendioL'appello degli operai: Serve subito una mobilitazione istituzionale ... msn.com