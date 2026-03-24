Stipendi Comunità Montane accordo in Regione | anticipo ad aprile e chiusura arretrati entro luglio

Da anteprima24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Napoli si è svolta una riunione su invito di un consigliere regionale della Campania, dedicata agli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane. Durante l'incontro si è discusso di un accordo regionale che prevede l'anticipo degli stipendi ad aprile e il pagamento degli arretrati entro luglio. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle Comunità Montane e autorità regionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna si è tenuta a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una riunione dedicata alla delicata questione degli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane. All’incontro hanno preso parte i dirigenti del settore Agricoltura (assente giustificata l’assessore Maria Carmela Serluca, all’estero per impegni istituzionali, che tuttavia non ha fatto mancare il suo supporto), i presidenti delle Comunità Montane Tammaro-Titerno e Fortore, Pasquale Di Meo (accompagnato dal direttore generale dell’ente) e Zaccaria Spina, i vice Antonello Di Paola e Giuseppe Addabbo, nonché il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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